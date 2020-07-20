Военнослужащие в Абхазии отпразднуют 102 -ю годовщину образования соединения

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20 июля на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии пройдут мероприятия, посвященные 102-й годовщине образования старейшего воинского формирования.

На территории военного городка пройдет торжественный митинг, плац- концерт в исполнении творческих коллективов и военного оркестра, показательные выступления по рукопашному бою военнослужащих разведывательного батальона ЮВО. Также отличившимся военнослужащим вручат награды, ценные подарки и грамоты, личный состав базы поздравят ветераны, ранее проходившие службу в соединении.

Всего на празднование 102-й годовщины со дня образования базы прибудут около 1 тыс. гостей, в том числе Президент Республики Абхазия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия, представители Министерства обороны Республики Абхазия, главы районов Абхазии, представители духовенства, глава Сухумо-Абхазской Епархии, воспитанники всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия», а также члены семей военнослужащих.

После официальной части и концерта гости смогут посетить столовую и казармы соединения, где ознакомятся с жизнью и бытом военнослужащих, смогут посетить полевую кухню, выставку вооружения, военной и специальной техники базы. Кульминацией праздника станет праздничный вечерний салют.

Справочно:

Российская военная база Южного военного округа является правопреемницей имевшего в разные годы различные наименования прославленного соединения (9-ой мотострелковой дивизии и 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды Кубанской казачьей бригады), принявшего активное участие в обороне и освобождении южных рубежей страны от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Снискав немеркнущую славу в боях за освобождение Краснодара и Тамани, Польши и Чехословакии, воины соединения завершили боевой путь в Германии.

Особой страницей в истории воинского коллектива стало его участие в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа в 1994- 2000 гг. С декабря 1999 г. военнослужащие выполняли задачи в составе коллективных миротворческих сил в зоне грузино-абхазского конфликта.

1 февраля 2009 г. соединение переформировано в Краснодарскую Краснознаменную орденов Кутузова и Красной Звезды военную базу.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm