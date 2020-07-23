IT-ишники пересчитают пушки

/Военные новости/

У Росгвардии к концу года появится IT-платформа, чтобы отслеживать всё гражданское оружие в стране.

Нововведение позволит контролировать перемещение оружия от производителя до продавца, а выдача разрешений на покупку и хранение станет проще. По замыслу разработчиков, у владельцев оружия появится единая пластиковая карта и приложение для смартфона. Испытания платформы намечены на конец ноября. На ее финансирование из нацпроекта "Цифровая экономика" выделено 540 миллионов рублей.

Новая система позволит значительно облегчить жизнь участникам оборота оружия, рассказал радио Sputnik главный редактор журнала "Калашников"

Михаил Дегтярев.

"Современная система контроля оборота оружия представляет из себя гибридную схему в основном базирующуюся на бумажном учете с некоторыми элементами цифровизации. Она, конечно, безусловно, является устаревшей, не соответствует 2020 году. Это будет цифровой, удобный, максимально снимающий с пользователя с пользователя оружия и с участников оборота оружия бумажную волокиту, рутинные вещи, которые отнимают время, внимание и не являются обязательными, которые замещаются IT-технологиями в современном мире очень просто. После внедрения этой системы, речь пойдет о сокращении кадров, задействованных в учете и обороте оружия. С точки зрения оборота оружия, много контроля не бывает, он должен быть достаточным, но не обременительным, контролируемым, прежде всего для физических лиц", - сказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/