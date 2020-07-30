Это прорыв". Эксперт о разработках, повышающих ударную мощь танков

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Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков. В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин оценил разработку.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию "Ростех") запатентовал устройство, позволяющее повысить бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек. Об этом пишет РИА Новости.

Изобретение стало результатом совместных исследований ЦНИИточмаша с Тульским государственным университетом.

Разработка относится к области артиллерийской техники, однако ее можно использовать и для боеприпасов стрелкового оружия. Для этого специалисты предложили новую конструкцию "ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда".

Такие снаряды выглядят как длинный "сердечник", похожий формой на лом для брони. Этот "лом" облачен в ведущее устройство, которое скользит внутри ствола пушки, разгоняя его.

"Новая конструкция позволит увеличить относительное удлинение активной части бронебойного подкалиберного снаряда с одновременным обеспечением его устойчивости к деформации (изгибной жесткости). Таким образом бронепробивное действие снаряда увеличивается", – отметил один из авторов изобретения, начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов ЦНИИточмаша Алексей Щекин.

По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин назвал эти технологии прорывными.

"Все это будет сказываться на превосходстве наших танков в целом. Думаю, что подобного рода разработки, которые будут применяться не только в бронетанковой технике, но и в средствах противодействия танкам, а в последующем и в других видах вооружений, – это прорыв. Это доказательство того, что на сегодняшний день мы находимся впереди по разработкам, производству наиболее доброкачественного, с высокой пробой высокотехнологического вооружения, его поставками на мировой рынок", – сказал Андрей Кошкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/