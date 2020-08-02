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Новобранцы российской военной базы в Абхазии торжественно примут Военную присягу

В эти выходные сразу в нескольких подразделениях российской военной базы Южного военного округа в Абхазии прошли церемонии приведения новобранцев к Военной присяге.

Более 50 новобранцев, призванных весной этого года, в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине. Все они уже прошли медицинское осмотры, проверку на профессиональную пригодность и мероприятия ввода в строй, получив начальные знания по строевой, огневой подготовке и общевоинским уставам.

Торжественные мероприятия прошли со строгим соблюдением карантинных мер. Все присутствующие были обеспечены медицинскими масками, а помещения и территории мест проведения мероприятий обработаны дезинфицирующими растворами.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm

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Категория: Новости / Военные новости

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