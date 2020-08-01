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Корабли Тихоокеанского флота покинули Владивосток и отправились в дальний поход

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота 1 августа покинул базу во Владивостоке и отправился в дальний поход, который продлится более двух месяцев.

«Отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также большого морского танкера «Борис Бутома» вышел из Владивостока в дальний поход», - отметили в пресс-службе ТОФ.

Корабли выполнят ряд задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где предусмотрены различные мероприятия, а также заходы в иностранные порты. Моряки-тихоокеанцы в ходе арктического перехода проведут несколько учений на полуострове Таймыр, в Якутии и на Чукотке.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Военные новости

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