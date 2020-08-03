Новейшие станции «Ртуть» и «Купол» впервые будут представлены н а военно-техническом форуме «Армия-2020»

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В Южном военном округе (ЮВО) продолжается подготовка к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020», который пройдет на 16 площадках парков «Патриот» в 14 субъектах Российской Федерации.

Впервые широкой аудитории будут представлены такие образцы новейшего вооружения и военной техники, как станция радиопомех АСП БМ «Ртуть» и станция обнаружения и целеуказания «Купол».

На экспозиции вооружения и военной техники ЮВО также будет представлен новейший зенитный ракетный комплекс СОУ «БУК-М2», оперативно-тактический комплекс «Искандер», зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У», бронеавтомобиль «Тигр», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Мста-С», пусковые установки комплекса противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», противотанковые ракетные комплексы семейства (Корнет) «Штурм-С», специальные транспортные средства семейства «Тайфун», танки Т-72Б3 и Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и другая боевая техника подразделений РЭБ и РХБ защиты.

Проведение военно-технического форума ЮВО спланировано в парках «Патриот» в Ставропольском крае, Владикавказе, Волгограде и впервые в Каспийске, а также в Адыгее, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, на Кубани, в Чечне и городе Гюмри в Армении, где дислоцируется российская военная база.

Всего в Форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно- исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям продемонстрируют современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» планируется провести одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm