Расчеты РСЗО «Град» и гаубиц «Акация» соединения в Абхазии уничтожили колонну условного противника на учении в горах

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Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии уничтожили колонну бронетехники условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и 152-мм гаубиц «Акация» на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности.

По замыслу учения расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более 10 км механизированную колонну условного противника и передали координаты целей на командный пункт соединения. Для их уничтожения были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Акация».

Расчеты РСЗО «Град» завершили уничтожение сил условного противника. Расчеты артиллеристских гаубиц выполнили стрельбу осколочно- фугасными снарядами с закрытых позиций.

Артиллеристы базы совершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

В мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано 70 единиц техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm