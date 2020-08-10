Инженерные подразделения на спецучениях обеспечат войска питьевой водой в полевых условиях

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Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) на специальных учениях оборудуют пункты и районы добычи и очистки воды с целью обеспечения деятельности войск в полевых условиях.

Для оборудования пункта полевого водообеспечения с заглубленных источников и консервирования воды применят полевые бурильные установки ПБУ-1000 и ПБУ-100. В целях опреснения воды инженеры ЮВО воспользуются новейшей безреагентной системой очистки и консервирования воды МККВ-1000.

Кроме того, на спецучении специалисты инженерных подразделений ЮВО организуют полевое электроснабжение войск.

Ремонтная мобильная бригада для выполнения данной задачи задействует подвижный инженерно-ремонтный комплекс (ПИРК).Также впервые в полевых условиях в качестве источников энергообеспечения будут использованы ветряные электрогенераторы и солнечные батареи.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm