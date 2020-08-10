На спецучении по гидрометеорологическому обеспечению апробируют новейшую автоматическую метеостанцию «МАМС»

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На специальном учении по гидрометеорологическому обеспечению, которое началось в Южном военном округе (ЮВО), пройдет апробация новой системы измерения и передачи гидрометеорологической информации в полевых условиях.

С помощью автоматической метеорологической станции «МАМС» подразделения метеорологов проведут измерения основных метеорологических параметров атмосферы. Обработанная в автономном режиме информация будет передана на пункты управления соединений и воинских частей для использования в интересах оперативно-тактических действий.

Также на спецучении в полевых условиях впервые задействуют перспективных радиозондировочный комплекс «Мелодия». С его помощью военные метеорологи ЮВО проведут комплексное зондирование атмосферы, определят приземные метеорологические параметры и передадут их командные пункты войск.

Всего на специальном учении более 30 подразделений гидрометеослужбы ЮВО выполнят задачи приема и обработки аэросиноптического материала с целью разработки прогнозов погоды различной заблаговременности. Информация, подготовленная военными синоптиками, обеспечит выполнение задач по предназначению подразделения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО, расчеты комплексов беспилотной авиации, а также воинские части ракетных войск и артиллерии.

В специальном учении задействовано более ста специалистов метеорологических подразделений и 90 единиц специальной техники. Учение пройдет в период с 10 по 14 августа с.г. в рамках подготовки к проведению СКШУ «Кавказ-2020».

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm