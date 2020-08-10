Инженерные подразделения обеспечат действия войск в ходе специальных учений на десяти полигонах на Юге России и в Закавказье

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Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

При выполнении инженерного обеспечения на учениях будут отработаны следующие задачи:

- ведение инженерной разведки противника, местности и объектов;

- фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов;

- устройство и содержание инженерных заграждений, производство разрушений;

- применение инженерно-разведывательного огневого контура в ходе проведения дистанционного минирования;

- разрушение зданий с использованием зарядов;

- использование штурмовых лестниц для преодоления препятствий в невзрывных заграждениях. Проделывание проходов в МВЗ в ходе форсирования водной преграды с ходу;

- действие групп разминирования на вертолете;

- подготовка и содержание путей движения и маневра войск;

- оборудование и содержание переправ на водных преградах;

- оборудование и содержание пунктов (районов) добычи и очистки воды;

- скрытие и имитацию важных районов и объектов;

- полевое электроснабжение войск;

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm