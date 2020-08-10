Инженеры на спецучениях отработают нестандартные способы ведения разведки

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При ведении инженерной разведки противника, местности и объектов инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) на специальных учениях отработают десятки нестандартных способов.

Инженерную разведку местности на наличие мин-растяжек специалисты ЮВО выполнят с применением рыбацких спиннингов. Также в полевых условиях для разведки военные инженеры воспользуются строительными, лазерными дальномерами, автомобильными регистраторами и сейсмическими датчиками. Для разведки водных преград (акваторий) при подготовке их к форсированию общевойсковыми подразделениями специалисты инженерных подразделений применят рыболовные эхолоты.

Также для инженерной разведки на спецучениях задействуют комплексы беспилотных летательных аппаратов и тепловизоры типа «Сова».

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm