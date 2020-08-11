На спецучениях в Астраханской области впервые используют тактику массового применения роботов-саперов и роботов-пожарных

/Военные новости/

Специалисты инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в Астраханской области впервые проведут разминирование переднего края обороны условного противника с массовым применением 10 роботизированных комплексов «Уран-6», стоящих на вооружении округа.

Комплексам разминирования под управлением операторов, находящихся на удалении более одного километра, предстоит сделать проход в эшелонированной обороне условного противника путем уничтожения противотанковых, противопехотных мин. А также расчистки местности от проволочных и инженерных заграждений.

В одном строю с роботами-саперами также будет находиться универсальный роботизированный комплекс пожаротушения «Уран-14», оборудование которого позволяет тушить пожар сплошной водяной пенной на дальности 50 метров. При этом ствол-монитор в горизонтальной плоскости может вращаться вкруговую.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение по инженерному обеспечению привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 300 единиц техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm