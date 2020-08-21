Массированное применение беспилотников отработали на спецучении

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Подготовку и массированное применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с различными целевыми нагрузками отработали на специальном учении войск противовоздушной обороны в Южном военном округе (ЮВО).

На учении беспилотники использовали в целях ведения разведки и поражения объектов противника. Прикрытие важных объектов отработали силы и средства противодействия БЛА.

Специальное учение войск ПВО состоялось на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в период с 19 по 21 августа.

В полевых условиях командирам подразделений (расчетов) была дана оценка способностей командиров соединений и воинских частей применять приданные подразделения БЛА в интересах боевого обеспечения, в том числе в системе разведывательно-огневых и ударных комплексов, эффективно выполнять должностные обязанности и специальные задачи по применению БЛА.

Также продемонстрировали свои навыки должностные лица оперативного состава пунктов управления по противодействию угрозам применения БЛА.

По итогам спецучения был проведен анализ эффективности применения различных комплексов БЛА, средств радиоэлектронной борьбы и боевых машин ПВО.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm