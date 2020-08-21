Отряд химзащиты провел полную дезинфекцию Ставропольского президентского кадетского училища

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В преддверии нового учебного года специалисты сводного отряда РХБ защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели полную дезинфекцию административных помещений, учебных корпусов и дорог на территории Ставропольского президентского кадетского училища.

Военнослужащие ЮВО с помощью двухавторазливочных станций АРС- 14КМ выполнили обработку наружных поверхностей общей площадью более 5 тыс. кв. м специальным раствором ДТС-ГК.

Для специальной обработки объектов и территорий в ЮВО задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm