Около 20 вводных успешно отработаны в ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения

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В Астраханской области на 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне Капустин Яр завершилось специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Эшелон-2020».

В сложных условиях пустынно-степной местности при высоких температурах воздуха участники учения успешно выполнили около 20 различных вводных. В ходе учения отрабатывались вопросы развертывания пункта управления МТО, перевозки воинских контингентов, а также организации материально-технического обеспечения в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

Единообразный равнинный рельеф, редкая травянистая растительность и поднимающаяся при движении техники пыль осложняли ориентирование и маскировку войск.

На полигоне Капустин Яр Коллективные силы ОДКБ отработали практические действия по охране и обороне командных пунктов и восполнение расхода боеприпасов. Обстановка потребовала развернуть в полевых условиях район массовой заправки техники, комплексный район ремонта и восстановления техники, банно-прачечный комплекс и подвижный хлебозавод.

В условиях дефицита водоисточников впервые в ходе учения «Эшелон- 2020» подразделениями Южного военного округа был развернут пункт содержания резервного запаса питьевой воды, позволяющий выдавать до 30 кубических метров воды в час, что обеспечило потребности в воде на бытовые и санитарно-гигиенические нужды объединенной группировки войск.

На торжественной церемонии закрытия учения начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что в ходе учения «Эшелон-2020» апробировались новые подходы к совершенствованию совместной системы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ, и это направление является одним из приоритетных в рамках развития военной составляющей Организации.

«Привлекаемые войска и силы продемонстрировали высокий уровень слаженности действий по вопросам материально-технического обеспечения. Многие элементы комплексного района тылового обеспечения были развернуты оперативно и большинство из них размещались в заглубленных укрытиях. В интересах коллективных сил создавался резервный запас питьевой воды. Успешно отработаны многие другие вопросы по обеспечению совместных действий объединенных группировок войск», – сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ.

В учении «Эшелон-2020», проведенном с 17 по 20 августа под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова, принимали участие военнослужащие государств – членов Организации и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего были задействованы около одной тысячи военнослужащих и порядка 250 единиц техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm