Проведена жеребьевка Международного конкурса «Инженерная формула»

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В Южном военном округе (ЮВО) в Волгоградской области на полигоне Волжский проведена жеребьевка и передача инженерной техники участникам Международного конкурса «Инженерная формула».

В этом году все команды будут соревноваться в равных условиях на российской инженерной технике.

В конкурсе задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2 и машина для отрывки котлованов МДК-3. Также командам будут выданы дополнительный комплект имущества для производства обслуживания, ремонта и покраски вверенной техники.

Цвета, под которыми будут выступать команды, распределились следующим образом: под флагом фиолетового цвета команда из России, под зеленым – команда из Беларуси, и под желтым флагом команда из Лаоса.

До начала соревнований инструкторы Межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ проведут подготовку иностранных участников, обучив их особенностям эксплуатации российской техники.

Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится 24 августа, финальный заезд, награждение победителей и закрытие – 28 августа.

Справочно:

В конкурсе «Инженерная формула», участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной 4 тыс. м оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды – 22 человека.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm