Военнослужащие военной полиции и ВАИ в Абхазии завершили специальное учение захватом диверсантов

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В Абхазии прошли специальные учения с участием военнослужащих военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО).

В ходе масштабного специального учения по применению подразделений военной полиции «Страж-2020» при взаимодействии с военнослужащими ВАИ российской военной базы и в Абхазии были отработаны действия по сопровождению и охране воинских колонн, выявление бандформирований условного противника.

Военнослужащие выполнили задачи в едином тактическом замысле специальных учений соединений и воинских частей родов войск ЮВО, а также самостоятельно отработали ряд практических мероприятий узкой профессиональной направленности.

Также подразделения военной полиции обеспечили безопасность в ходе массовых мероприятий с участием военнослужащих, произвели конвоирование нарушителей и охрану военных объектов.

В рамках спецучения все должностные лица также выполнили комплекс мероприятий по приведению структурных подразделений в повышенные степени боевой готовности, включая организацию круглосуточного дежурства с сотрудниками ВАИ на опорных пунктах и неподвижных постах, патрулирование на дорогах и объектах.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские и военнослужащие ВАИ выполнили на общевойсковом горном полигоне Цабал и на дорогах Абхазии вдоль береговой линии Черного моря.

К специальным учениям было привлечено более 1 тыс. военнослужащих, а также задействовано 500 единиц специальной и военной техники.

Учения с подразделениями военной полиции ВС РФ проводились в период с 18 по 21 августа.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm