В Ростовской области на форуме «Армия-2020» зрителям покажут «танковый вальс»

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В Ростовской области на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» восемь танков Т-72Б3 исполнят «танковый вальс».

Сорокатонные машины выполнят сложные фигуры в такт музыке на ограниченном участке. На фоне грозных машин под классическую музыку танцевальные пары исполнят бальные танцы.

Церемония торжественного открытия военно-технического форума «Армия- 2020» состоится в 10:00 (МСК) 27 августа с.г. на территории Военно- исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. В этом году спланирована бесплатная доставка гостей к месту проведения Форума от железнодорожных станций Михайловка и Таганрог (старый вокзал). Для автовладельцев подготовлена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям Форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально- безопасную дистанцию.

Всего в Форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно- исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm