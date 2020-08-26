В Ростовской области на форуме «Армия-2020» зрителям представят 100 образцов военной техники

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В Ростовской области на статическом показе вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» гостям представят 100 современных и исторических образцов.

На выставочных площадках Форума организаторы установили современную бронетехнику, включая танки Т-90 и Т-72Б3, боевую машину пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А, противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» новейшие бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», «Тигр», «Линза». Помимо общевойсковой составляющей представлено вооружение и техника различных родов войск – комплексы ПВО: С-400 «Триумф», «Тор-М-2У», «Панцирь-С1», «Бук-М2», артиллерийские орудия и реактивные системы, в том числе «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган», самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С», «Акация», «Гвоздика», различные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе беспилотные летательные аппараты, техника инженерных войск, подразделений радиационной, химической и биологической защиты и др.

На вертолетных площадках для осмотра зрителями летчики объединения ВВС и ПВО ЮВО разместили ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевые Ми-35 и Ми-8АМТШ.

Кроме того, на площадках форума будут представлены образцы боевой техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, советской армии послевоенного периода, а также спецтехника Росгвардии и МЧС.

Церемония торжественного открытия военно-технического форума «Армия- 2020» состоится в 10:00 (МСК) 27 августа с.г. на территории Военно- исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. В этом году спланирована бесплатная доставка гостей к месту проведения Форума от железнодорожных станций Михайловка и Таганрог (старый вокзал). Для автовладельцев подготовлена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям Форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально- безопасную дистанцию.

Всего в Форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно- исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm