В Армении на форуме «Армия-2020» состоится демонстрационный пролет авиации

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В Ереване на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» авиационная база Эребуни обеспечит демонстрационный пролет авиации.

Статический показ современных образцов вооружения и военной техники завершится пролетом самолетов оперативно тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации. На предельно низкой высоте перед гостями Форума пролетят истребители МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, транспортно- боевые Ми-8МТВ. Летчики на истребителях МиГ-29 продемонстрируют гостям фигуры сложного и высшего пилотажа: боевые развороты, бочку, петлю «Нестерова», косую петлю, виражи, колокол, нож, кобру.

Церемония торжественного открытия военно-технического форума «Армия- 2020» на территории военного аэродрома Эребуни в Ереване состоится в 12:00 (МСК) 28 августа с.г. Для автовладельцев предусмотрена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям Форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально- безопасную дистанцию.

Всего в Форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно- исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ привлекут более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm