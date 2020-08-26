Военные водолазы обеспечивают безопасность участников международного конкурса «Инженерная формула» на воде

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В Южном военном округе (ЮВО) в рамках Международного конкурса «Инженерная формула» на этапе переправки техники через водную преграду безопасность на воде обеспечивает спасательно-эвакуационная группа военных водолазов межвидового регионального учебного центра инженерных войск.

В ходе состязания одним из этапов является маневрирование плавающих транспортеров (ПТС) с загруженными военными КАМАЗами в естественном водоеме.

Военные водолазы, экипажи плавающего транспортера ПТС осуществляют постоянное дежурство в акватории Волго-Ахтубинского канала во время конкурса военных инженеров для оказания оперативной помощи при возникновении нештатной ситуации.

Водолазы оснащены универсальным водолазным снаряжением (СВУ-5), обеспечивающим жизнедеятельность на глубине до 60 м при температуре воды от –2 до +35 градусов Цельсия.

Финальная гонка конкурса «Инженерная формула» пройдет 28 августа на полигоне Волжский Волгоградской области.

Справочно:

Участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной около 3 км оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды – 22 человека.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm