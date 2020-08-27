В Ростовской области на форуме «Армия-2020» для молодежи оборудован военно-спортивный кластер
В Ростовской области на территории Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» оборудован военно- спортивный кластер.
На спортивных площадках с молодежью проводятся состязания по перетягиванию каната, поднятию гирь и жиму штанги. Также посетители Форума участвуют в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Для активного отдыха также пользуется спросом пейнтбольный городок.
Для всех доступны силовые тренажеры.
Открытие Международного военно-технического форума ЮВО «Армия- 2020» состоялось на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Старт главному военно- патриотическому мероприятию года дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.
Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.
Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.
Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm
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