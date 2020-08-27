В Армении на форуме «Армия-2020» зрители увидели современный общевойсковой бой

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В военных городках «Большая крепость» и «Полигон» российской военной базы, дислоцированной в Армении, на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» военнослужащие продемонстрировали действия в современном бою.

В ходе розыгрыша боевых действий на импровизированном тактическом поле в бой вступили танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80. Прикрытие от воздушных ударов противника обеспечили зенитные ракетные комплексы «Стрела-10», а захват плацдарма с воздуха на десантно-штурмовых вертолетах Ми-8МТВ выполнили разведчики в составе тактического воздушного десанта.

Кроме того, экипажи боевой техники продемонстрировали мастерство преодоления препятствий, а экипажи специальных машин войск радиационной, химической и биологической защиты обеспечили защиту путей движения от поражающих факторов оружия массового поражения.

Открытие МВТФ «Армия-2020» состоялось на территории военного городка «Большая Крепость» в Гюмрийском военном гарнизоне. Старт главному военно-патриотическому мероприятию года по телемосту дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm