Расчеты ПВО впервые отработали задачи по прикрытию поезда с военной техникой при помощи ПЗРК «Верба»

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Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны 49-й общевойсковой армии (ЮВО) в ходе совершения марша железнодорожным транспортом впервые отработали задачи по прикрытию поезда с военной техникой при помощи ПЗРК «Верба».

По замыслу тактического эпизода поезд с военной техникой двигался по степному участку местности, удаленному от основных сил, и условный противник планировал нанести авиационный удар с воздуха.

Зенитчики при помощи помехозащитной радиолокационной станции, входящей в состав ПЗРК «Верба», обнаружили низколетящие воздушные цели на дистанции 30 км. После подачи сигнала о наличии противника автоматизированная система управления «Вербы» определила местоположение цели и задала азимут для стрельбы. Воздушные цели были уничтожены на расстоянии 6 км.

В учении приняли участие свыше 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 30 единиц военной техники.

В настоящее время мотострелковые подразделения при поддержке сил ПВО ЮОВО совершают марш железнодорожным транспортом на полигон Ашулук для проведения масштабных учений на незнакомой местности.

Всего на учение на полигоне привлекается около 4 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ- 23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm