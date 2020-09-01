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Участники международного конкурса «Чистое небо» подошли к финальному этапу. Позади два не простых соревновательных дня.

После тщательного анализа информации, полученной от средств объективного контроля и подсчета времени с учетом штрафов в первом и втором этапах, лидирует команда России с итоговым временем 65 минут 52 секунды. Второе место за новичками соревнований, команды от Королевства Камбоджи – 81 минута 46 секунд. Бронза у Лаосской Народно-Демократической Республики с результатом 91 минута 8 секунд. Далее идут Исламская Республика Пакистан, Республика Беларусь, Республика Узбекистан и Социалистическая Республика Вьетнам. Явный лидер один – команда Российской Федерации, у остальных команд отрыв по времени достаточно мал, что может привести к кардинальной смене мест в итогах конкурса.

Впереди третий, заключительный соревновательный день, который будет самым сложным и напряжённым. К стрельбе из ПЗРК «Игла» и танкового пулемета Калашникова добавится единая полоса типа «Атака» длинной в 400 метров, которую должны будут преодолеть эстафетным способом по три участника от каждой команды, после чего из АК-12 поразить мишени, имитирующие живую силу противника. Водителям БТР-82А также необходимо будет пройти весь маршрут с препятствиями, набрав наименьшее количество штрафных баллов.

1 сентября «Гонку преследования» начинает команда из Вьетнама, затем Узбекистан, Беларусь, Пакистан, Лаос, Камбоджа и Россия. Старт первой команды назначен на 8.00.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm