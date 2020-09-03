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На полигоне Ейский в Краснодарском крае состоялась церемония закрытия конкурса «Чистое небо» Армейских международных игр-2020.

По итогам конкурса первое место заняла команда России, второе место завоевала команда Лаоса, бронзовыми призерами стала команда Беларуси. Далее Камбоджа, Пакистан, Узбекистан и Вьетнам.

«Поздравляю всех с победой, потому что победителями являемся все мы – воины-зенитчики, защитники неба. Чем больше у нас участников международных армейских соревнований, тем крепче мир на планете!», – обратился ко всем начальник войск противовоздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов.

Несмотря на напряженную борьбу в течение трех этапов конкурса, между командами царила атмосфера доверия, взаимовыручки и поддержки. Участники соревнований обменялись подарками и пожали руку каждому из своих бывших соперников.

В заключении представители команд выпустили в небо белых голубей с пожеланием, чтобы использование оружия на Земле было возможным только в рамках Армейских международных игр.

Впереди у всех дорога домой, но ни у кого нет желания выдохнуть и расслабиться. Необходимо передавать полученный бесценный опыт, готовить новые команды для участия в АРМИ-2021.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm