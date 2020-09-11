Подразделения по борьбе с беспилотной авиацией уничтожили низколетящие объекты противника

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Подразделения по борьбе с беспилотной авиацией 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили низколетящие объекты противника в ходе плановых учений на полигоне в Южной Осетии.

Военнослужащие российской военной базы применили новые методы борьбы с низколетящими беспилотными летательными аппаратами. Подразделение в составе отделения определили цель, классифицировали ее и поразили из стрелкового оружия. Также специалисты радиоэлектронной борьбы выполнили электромагнитное маскирование артиллерийских позиций от беспилотной авиации противника, который хотел сбросить самодельные взрывные устройства на подразделения. С помощью станций помех военнослужащие отработали действия по выводу из строя спутниковых средств разведки и радиосвязи противника.

Новая методика была разработана с учетом боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористических действий в Сирии. На полигоне были оборудованы специальные мишени, которые подвешены на высоте между двумя столбами и перемещаются между ними с помощью электронных моторов, тем самым имитируют полет беспилотника.

Всего в учениях задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm