Мотострелки освоили экстремальное вождение БТР-82АМ в горах Абхазии

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Мотострелки российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) на полигоне «Цабал» освоили преодоление минных заграждений и экстремальное вождение бронетранспортеров БТР-82АМ на побережье Черного моря и в горах Абхазии.

В течение месяца на специально оборудованном автодроме с препятствиями, военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы ЮВО совершенствовали навыки вождения современных бронетранспортеров БТР-82АМ в условиях минной опасности, преодолевая различные препятствия.

Экипажи преодолевали минные поля по маршруту шириной не более 3 метров, двигаясь по разминированному коридору и колейным мостам.

Кроме того, личный состав отработал действия по вождению бронетранспортеров на водных преградах и на крутых склонах горных серпантинов.

В условиях поражения отравляющими веществами при нулевой видимости механики-водители учились ориентироваться на местности и передвигаться на бронетехнике только по приборам.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих базы в составе экипажей БТР-82АМ. На занятиях все мотострелки были экипированы изолирующими дыхательными аппаратами ИП-5 и средствами радиохимической и биологической защиты.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm