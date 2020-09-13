Правительство разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М»

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Аппараты предназначены для обеспечения персональной спутниковой связи.

Системы военного назначения можно будет использовать для очередного запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б». Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о запланированном выводе на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М», которые обеспечивают связь вне зоны покрытия мобильных операторов. Вместе с тем в качестве полезной нагрузки будут запущены несколько спутников, созданных российскими университетами, а также космические аппараты из Финляндии, США, Канады, Литвы, ОАЭ, Германии. В их числе – устройства для отработки технологий интернета вещей, исследований космоса, идентификации гражданских судов.

К обслуживанию старта разрешается привлекать личный состав космических войск. Запуск пройдёт на договорной основе.

Решение позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства в отрасль, укрепить позиции России на мировом рынке космических услуг.

Источник: http://government.ru