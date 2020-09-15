В Белоруссию прибыли российские десантники

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Служащие Вооруженных сил России прибыли в Белоруссию. Там они примут участие в совместных тактических учениях "Славянское братство-2020".

Как сообщили в минобороны республики, туда прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ. Они уже на полигоне "Брестский".

От белорусских вооруженных сил в учении примут участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

Всего в практических действиях задействуют до 1,5 тысячи военнослужащих. Также в них примут участие более 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Источник: https://www.mk.ru/