Медики развернули полевой госпиталь на учении в Астраханской области

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Военнослужащие 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) развернули полевой госпиталь и полевой пункт управления медицинским обеспечением на учении в Астраханской области на полигоне Ашулук.

После развертывания модулей госпиталя военнослужащие медицинского батальона выполнили их маскировку. По плану учения военные медики провели сортировку условно раненых военнослужащих, их госпитализацию и оказание терапевтической помощи в полевых условиях.

Развернутый полевой госпиталь предназначен для оказания всего спектра медицинской помощи от первичного приема до проведения мероприятий реанимации и оперативного вмешательства. В сутки подобный госпиталь, оснащенный аппаратами ультразвукового исследования, рентгенографии и стоматологическим кабинетом способен оказать помощь до 500 человек.

Всего на учение привлечено около 4 тыс. военнослужащих объединения ЮВО, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Учение проходит под руководством командующего 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Якова Резанцева.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm