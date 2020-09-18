Саперы провели учение по управлению минными заграждениями

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На одной из вершин Кавказского хребта в Карачаево-Черкесии саперы горного соединения ЮВО провели специальное учение по установке минных заграждений и управлению ими.

Индежеры осуществили подрыв взрывоопасных предметов огневым и электрическим способами и провели инженерную разведку местности.

Особое внимание в ходе занятий было уделено обнаружению взрывоопасных предметов в скальной породе с помощью новейшего бесконтактного миноискателя «Коршун», возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 м, как в грунте и снегу, так и в различных конструкциях и за преградами.

Всего к учению было привлечено более 200 саперов ЮВО, было задействовано около 10 единиц специальной военной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm