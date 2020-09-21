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Практические действия войск в ходе СКШУ «Кавказ-2020» пройдут в едином замысле общей оперативно-тактической обстановки

Практические действия войск (сил) в ходе стратегического командно- штабного учения «Кавказ-2020» планируется провести в едином замысле на фоне общей оперативно-тактической обстановки.

Для отработки практических действий войск (сил) на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области создана коалиционная группировка войск (сил) в составе соединений и воинских частей Южного военного округа и воинских контингентов Республики Армения, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Мьянмы и Пакистана.

Основные группировки войск (сил) Южного военного округа размещены также на полигонах «Ашулук» в Астраханской области, «Прудбой» в Волгоградской области, «Аданак» в Дагестане, а также в пунктах высадки морского десанта «мыс Железный Рог» на Черноморском побережье и «Турали» на побережье Каспийского моря.

Отдельные розыгрыши практических действий пройдут на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в Республике Абхазия, на полигоне «Баграмян» в Республике Армения и на полигоне «Дзарцеми» в Республике Южная Осетия.

Учитывая опыт, полученный в ходе боевых действий в современных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике, в ходе проведения СКШУ «Кавказ-2020» особое внимание будет уделено борьбе с крылами ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на всю глубину построения боевого порядка противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки, максимальному использованию возможностей вооружения и военной техники в любое время суток, ведению боевых действий самостоятельно, в отрыве от главных сил, совершению глубоких рейдов, охватов и обходов.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm

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Категория: Новости / Военные новости

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