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Истребители ЮВО заступили на боевое дежурство на оперативных аэродромах на Юге России

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30см Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Инженерно-технический состав авиационных частей ЮВО провел комплекс мероприятий по обслуживанию техники и подготовке самолетов к вылету для выполнения задач по предназначению.

В рамках учения экипажам истребительной авиации предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи прикрытию действий ударной авиации, а также нанесению авиационных ударов по наземным целям.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm

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Категория: Новости / Военные новости

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