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Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море в ходе СКШУ «Кавказ-2020».

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море на начальном этапе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ- 2020».

Корабли в составе однородных и разнородных тактических групп вышли в морские полигоны боевой подготовки для выполнения практических действий. В ходе первого этапа учения экипажи осуществили постановку и преодоление минных заграждений и выполнили комплекс противолодочных задач.

Корабли противоминной обороны «Владимир Емельянов» и «Иван Антонов» провели разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения контактными и неконтактными тралами, после чего морские тральщики «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» осуществили проводку надводных кораблей и подводной лодки за тралами с форсированием условного минного поля.

На выходе из района минной опасности экипажи кораблей тральной группы провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». На различных этапах учения корабельные и береговые соединения, авиация флота выполняют комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm

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Категория: Новости / Военные новости

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