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На полигоне «Капустин Яр» полностью развернут полевой лагерь для размещения иностранных участников СКШУ «Кавказ-2020».

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области развернут полевой лагерь для размещения иностранных участников стратегического командно- штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Завершили оборудование полевого лагеря для размещения военнослужащих иностранных государств, которые примут участие в СКШУ «Кавказ-2020». В состав лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, столовые с кухнями, медицинский пункт и другие элементы, необходимые для успешного выполнения задач в рамках учения.

Также оборудованы спортивный городок, комнаты для хранения оружия контейнерного типа, организована караульная служба.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm

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Категория: Новости / Военные новости

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На полигоне «Капустин Яр» полностью развернут полевой лагерь для размещения иностранных участников СКШУ «Кавказ-2020».