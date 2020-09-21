НАТО разрешили наблюдательные полеты над Россией

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Три страны НАТО — Германия, Франция и Румыния запросили у России наблюдательный полет для контроля за военной деятельностью во время проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

Инспекционный полет продет в рамках Договора по открытому небу. Интерес натовцев понятен — это крупнейшие маневры российской армии в 2020 году.

Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над Россией с аэродрома «Кубинка» с 21 по 25 сентября. По времени этот полеты совпал со стратегическими учениями «Кавказ-2020» стартовали 21 сентября и продлятся до 26 сентября.

Президент США Дональд Трамп в мае заявил, что США выйдут из Договора по открытому небу, участниками которого являются несколько десятков стран, в том числе Россия. Этот шаг не одобрили даже ближайшие союзники США по НАТО, которые видят в Договоре механизм снижения военной напряженности.

Наблюдательные полеты выполняются на паритетной основе. К примеру, российские инспекторы с 21 по 25 сентября выполнят полеты над Францией на самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 с аэродрома открытого неба «Орлеан-Бриси».

Договор по открытому небу начал действовать с 2002 года. Наблюдательные полеты позволяют странам-участницам собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора после выхода из него США являются 33 страны.

Понятно, почему страны НАТО заинтересовались учениями «Кавказ-2020». Как сообщили «МК» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в ходе маневров отработают вопросы применения группировок сил коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе России. Учение проводится под руководством начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В учениях задействованы большие группировки сухопутных войск, ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Всего около 80 тысяч человек. Основные этапы учения пройдут на полигонах «Прудбой» (Волгоградская область), «Ашулук» и «Капустин Яр» (оба - Астраханская область), «Арзгирский» (Ставропольский край) и «Копанской» (Краснодарский край).

Частично задействованы полигоны «Цабал» и «Нагвалоу» в Абхазии, а также полигон «Баграмян» в Армении и полигоне «Дзарцеми» в Южной Осетии.

Вместе с российской армией в учениях участвуют подразделения Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана - всего до тысячи иностранных военнослужащих. Присутствуют наблюдатели от Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Минобороны России особо отметило, что в ходе учения соблюдены нормы так называемого Венского документа 2011 года, согласно которому численность группировки войск под единым оперативным командованием не должно превышать 12,9 тыс. человек.

На полигонах будут действовать до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

ВДВ России направило на учения более 3,5 тысяч десантников и тысячу боевых машин. Запланирована выброска оперативного десанта парашютным способом, а также тактического воздушного десанта беспарашютным способом - из вертолетов армейской авиации. Основные действия ВДВ развернутся на полигоне «Капустин Яр». Десантирование будет проведено самолетами Ил-76МД на две площадки, с разносом по высотам от 900 до 600 метров.

Впервые будет проведено десантирование парашютно-десантного подразделения, на вооружении которого стоят боевые машины десанта БМД-4М. От военно-транспортной авиации на учения выделено 60 самолетов Ил-76, которые передислоцированы с аэродромов, расположенных в Тверской, Псковской, Оренбургской, Ульяновской, Ростовской областях.

21 сентября более 20 боевых кораблей Черноморского флота вышли в море в рамках учения «Кавказ-2020». Привлечены флагман - гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», вооруженные «Калибрами» малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», корабли противоминной обороны «Владимир Емельянов» и «Иван Антонов», минные тральщики «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин».

Более 30 экипажей надводных кораблей Каспийской флотилии также привлечены к учениям. Это ракетные корабли проектов 11661К и 21631 «Дагестан», «Град Свияжск» и малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала», базовые, рейдовые тральщики, противодиверсионные катера типа «Грачонок», «Раптор», десантные катера.

В ходе учения массированно применяются средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для защиты радиоканалов. Комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» подавили сигналы управления беспилотными летательными аппаратами условного противника и предотвратили проведение ими оптической и электронной воздушной разведки, сообщает военное ведомство.

В интересах войск широко применяются беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Тахион», «Форпост». Беспилотники обеспечивают идентификацию целей, вычисление их координат и передают данные на ударные комплексы.

Активно используется для разведки и наведения огня оптико-электронный комплекс «Ирония».

По сценарию учения войска учатся проводить операции по борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций, изолировать районы их действий, блокировать и уничтожать.

Источник: https://www.mk.ru/