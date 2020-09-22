На Кубани в рамках СКШУ «Кавказ-2020» инженеры восстановили мосты через горные реки, разрушенные условным противником

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Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) на Кубани для совершения марша горными подразделениями восстановили более 10 мостов через горные реки, разрушенных условным противником.

Учебно-боевые задачи военные инженеры ЮВО отработали в едином замысле совместного учения соединений 49-й общевойсковой армии ЮВО в горных районах Кубани.

По замыслу учения условный противник разрушил коммуникации населенных пунктов, расположенных в отдаленных горных районах. Используя тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2 подразделения инженерных войск восстановили переправы через горные реки, обеспечив дорожное движение между населенными пунктами.

Прикрытие действий инженерных подразделений от диверсионных групп условного противника обеспечили разведгруппы соединения ЮВО и звено ударных вертолетов армейской авиации Ми-28Н 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В рамках учения отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm