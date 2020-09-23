Дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» уничтожил корабль условного противника в Каспийском море

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Боевые расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии уничтожил надводный корабль условного противника в акватории Каспийского моря на стратегическом командном-штабном учение «Кавказ-2020».

Дивизион БРК «Бал» совершил марш в позиционный район, расположенный на морском побережье Республики Дагестан. Военнослужащие выполнили задачи по инженерному оборудованию и маскировке позиций используй складки местности.

В ходе учения расчёты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали ее и взяли на сопровождение и электронных пусков ракет. Ракетчики привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ударов по кораблю условного противника с выполнением электронных пусков ракет.

Также специалисты выполнили перегрузку ракет с транспортно- заряжающей машины на пусковую установку.

Кроме того, отрабатывались задачи оперативной смены позиций и выхода из-под ответного удара условного противника.

Роль корабля противника выполнял малый ракетный корабль «Углич». Береговой ракетный комплекс «Бал» КФл выполняет задачи по контролю территориальных вод, защита военно-морских баз, береговых объектов, инфраструктур, а также побережья на опасных направлениях.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm