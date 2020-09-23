Морпехи при поддержке артиллерии и авиации высадились на побережье на учениях «Кавказ-2020»

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Морские пехотинцы Каспийской флотилии под прикрытием боевых кораблей и авиации высадились на необорудованное побережье в районе городка Зеленоморск (Дагестан) в рамках СКШУ «Кавказ-2020».

Малые артиллерийские корабли выполнили задачу по огневой поддержке высадки передового отряда морского десанта. С воздуха огневую поддержу осуществили два звена вертолетов Ми-24 и Ми- 35 Вертолеты нанесли удары по позициям условного противника на побережье.

После работы артиллерии и авиации на побережье высадились десантно- штурмовые группы морской пехоты из вертолетов Ми-8. Одновременно разведчики Каспийской флотилии десантировались в тыл условного противника из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Их действия обеспечили возможность тактического маневра передового отряда морского десанта.

После высадки передовой и основной группы морские пехотинцы уничтожили силы противодесантной обороны условного противника. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой использовались дымовые шашки, холостые патроны и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

В эпизоде учений принимали участие около 500 военнослужащих полка морской пехоты, также было задействовано 24 боевых корабля и катера Каспийской флотилии и 2 пограничных сторожевых корабля Пограничного управления ФСБ России. Кроме того, задействовали бронетранспортеры БТР- 82АМ, реактивные системы залпового огня «Град», минометные комплексы «Сани», всего более 40 единиц военной техники.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm