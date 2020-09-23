Снайперы ЮВО в рамках СКШУ «Кавказ-2020» точным огнем предотвратили усиление группировки условного противника

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Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) остановили колонну легкобронированной техники, и уничтожили живую силу условного противника огнем из крупнокалиберных винтовок АСВК и СВД передвигающихся под прикрытием пыльной бури для усиления основной группировки войск условного противника.

Боевая стрельба специальных подразделений снайперов проводилась в рамках проведения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ- 2020» на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области.

В ходе учения снайпера были заблаговременно доставлены вертолетами военно-транспортной авиации Ми8-АМТШ ЮВО в район наблюдения, где при помощи современных оптических и телевизионных приборов ими была обнаружена скрытно передвигающаяся колонна техники условного противника.

Точными выстрелами из крупнокалиберных винтовок АСВК стрелки вывели из строя силовые агрегаты бронемашин машин, блокировав движение колонны. Завершив работу, подразделения снайперов скрытно перемещаясь на местности, удалились на безопасное расстояние, где расчетом комплекса разведки управления и связи «Стрелец» успешно навели ствольную артиллерию на остановленную колонну условного противника. Затем стрелки вооруженные винтовками СВД уничтожили живую силу условного противника, проводящую эвакуацию поврежденной техники.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm