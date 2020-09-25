Личный состав Новороссийского горного соединения ВДВ в рамках СКШУ «Кавказ–2020» завершил подготовку и погрузку техники в самолеты

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Сегодня на двух аэродроме Армавир личный состав Новороссийского и десантно-штурмового горного соединения завершил подготовку и загрузку боевой техники, которая будет десантирована в ходе активной фазы стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

В течение четырех дней личным составом соединения было зашвартовано и загружено в самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники. Параллельно завершилась загрузка 10 единиц техники Тульского воздушно-десантного соединения на аэродроме Дягилево в Рязанской области и 51 единицы техники Камышинского десантно-штурмового Донского казачьего соединения на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

«В настоящий время вся техника зашвартована, подготовлена к десантированию и загружена в 57 самолетов ВТА, прибывших на аэродромы погрузки Армавир, Энгельс и Дягилево, – сообщил начальник отдела управления воздушно-десантной подготовки Воздушно-десантных войск полковник Кенес Кужахметов. – В дальнейшем, часть самолетов будет перебазирована на аэродром взлета Таганрог, откуда 25 сентября, а также с аэродрома Энгельс вылетят для десантирования личного состава и техники на полигон Капустин Яр».

Параллельно личный состав соединения пройдет предпрыжковую тренировку на снарядах воздушно-десантного комплекса и произведет укладку парашютов для совершения десантирования.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm