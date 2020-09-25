Корабли Каспийской флотилии и ВМС Ирана артиллерийским огнём уничтожили морские силы НВФ в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

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В ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» корабельная тактическая группа Каспийской флотилии и ВМС Исламской Республики Иран в составе ракетного корабля «Татарстан», малого ракетного корабля (МРК) «Великий Устюг», малого артиллерийского корабля «Астрахань» и ракетных катеров «Джоушан» и «Пейкан» успешно выполнила артиллерийские стрельбы штатными комплексами по морской и воздушной целям условного противника в акватории Каспийского моря.

Выполнив элементы боевого маневрирования в составе группы, экипажи отработали ведение прицельного артиллерийского огня по морской буксируемой мишени (морскому щиту) в рамках розыгрыша эпизода по ведению боевых действий с корабельной группировкой противника, а также эпизода по отражению ударов его средств воздушного нападения.

В ходе учения определение установок для стрельбы из артиллерийских орудий и целеуказание осуществлялось бортовыми комплексами радиотехнического вооружения кораблей и береговыми станциями наблюдения Каспийской флотилии.

В результате совместных действий кораблей флотилии и ракетных катеров ВМС Ирана корабельная тактическая группа уничтожила артиллерийским огнём группировку условного противника в море.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm