На полигоне под Волгоградом завершились двухсторонние ротные тактические учения

/Военные новости/

Двустороннее ротное тактическое учение соединения Южного военного округа (ЮВО) с применением воздушного тактического десанта завершилось на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В течение недели были отработаны подъем по тревоге, совершение марша в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника.

Особенностью учения стала высадка передового воздушного тактического десанта, захват плацдарма приземления, обеспечение высадки главных сил. Выдвижение после высадки на указанный рубеж, уничтожение противника и захват рубежа, ведение боя до подхода основных сил.

В учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, в частности – многоцелевые вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор» и ударные Ми-28Н «Ночной охотник».

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm