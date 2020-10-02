На полигоне под Волгоградом завершились двухсторонние ротные тактические учения
Двустороннее ротное тактическое учение соединения Южного военного округа (ЮВО) с применением воздушного тактического десанта завершилось на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
В течение недели были отработаны подъем по тревоге, совершение марша в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника.
Особенностью учения стала высадка передового воздушного тактического десанта, захват плацдарма приземления, обеспечение высадки главных сил. Выдвижение после высадки на указанный рубеж, уничтожение противника и захват рубежа, ведение боя до подхода основных сил.
В учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, в частности – многоцелевые вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор» и ударные Ми-28Н «Ночной охотник».
Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm
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