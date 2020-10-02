Специалисты ремонтного подразделения провели специальное учение на побережье Черного моря

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В Абхазии на полигоне Нагвалоу специалисты ремонтного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели специальное учение по восстановлению поврежденной техники в полевых условиях.

В ходе проведенного учения особое внимание уделено практическим действиям по развертыванию и эксплуатации в полевых условиях специальной ремонтной техники базы - новейших ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ и современных мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники МТО-АТ и МТО-БТ.

Возможности мобильных мастерских позволяют произвести более 20 видов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейского вооружения и техники в автономных полевых условиях - слесарные, токарные, сварочные и кузнечные работы.

На учения ремонтники в условиях, приближенных к боевым, провели замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники в случае ее подрыва на минно- взрывных устройствах, выполнили монтаж и вулканизацию колесных шин бронированной техники, обслужили аккумуляторные батарей.

Также в ходе учебы военнослужащие отработали специальные нормативы по эвакуации неисправной техники с поля боя преодолев тяжелые препятствия из грязи, песка и воды и доставили на сборный пункт восстановления техники, где провели ремонт с последующим возвращением техники в боевой строй.

В учении задействовано около 50 единиц специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили «Тигр», Урал и КамАЗ.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm