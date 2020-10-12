Около 50 сочинских новобранцев осеннего 2020 года призыва отправлены военным комиссариатом для прохождения службы

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В рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу («Осень-2020») около 50 первых новобранцев, призванных военным комиссариатом Южного военного округа в Сочи, убыли для прохождения военной службы в Вооруженных Силах России.

Проводы призывников состоялись на сборном пункте военкомата города-курорта. Новоиспеченных солдат с началом службы перед убытием поздравили близкие родственники, друзья и девушки. С напутствующими словами перед ребятами выступили представители городской администрации, общественных ветеранских организаций, казачества и юнармии.

Призывников отправили к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом, они пополнят подразделения различных родов и видов войск ВС РФ, в том числе Сухопутных, Воздушно-десантных и Ракетных войск стратегического назначения.

Всего в рамках стартовавшего 1 октября текущего месяца призыва «Осень-2020» из сочинского военного комиссариата планируется направить на военную службу около 400 человек. Из них более половины пополнят Сухопутные войска ВС РФ. В числе призывников планируется отправить двенадцать казаков и три воспитанника Юнармии.

Свыше 80 процентов новобранцев из Сочи направят для прохождения военной службы в войска ЮВО. Около 100 человек отправятся в другие войска, а шесть призывников отберут для службы в Президентский полк.

Перед отправкой в войска каждого призывника проверили на наличие коронавирусной инфекции. Тест прошли все граждане, призываемые на военную службу и прибывшие на сборный пункт военного комиссариата Сочи.

Также, приняты меры по обеспечению безопасности и контролю за состоянием здоровья военнослужащих на всем пути следования воинских команд, до прибытия к месту прохождения военной службы.

Осенний призыв в Российской Федерации стартовал 1 октября текущего года и продлится до конца года.

Все мероприятия, в том числе медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, прохождение призывной комиссии, отправки граждан в войска со сборных пунктах субъектов Российской Федерации проводятся с учетом и строгим выполнением ранее установленных противоэпидемиологических мер.

Особое внимание уделено барьерному контролю, проведению обязательной термометрии и мониторингу состояния как сотрудников военных комиссариатов, так военнослужащих и призывников, а также организации размещения и питания пополнения.

При выявлении у сотрудников, новобранцев и военнослужащих признаков заболевания, им выделят отдельные помещения для размещения во всех военных комиссариатах и воинских частях.

На сегодняшний день функционирует 17 научных рот, из них - 5 военного инновационного технополиса «Эра». Осенью туда планируется направить более 300 человек.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа