Личный состав дежурного подразделения морской пехоты уничтожил группу НВФ огнём из БТР-82А

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В рамках тренировки личный состав дежурного подразделения морской пехоты Каспийской флотилии отразил нападение группы условного незаконного вооружённого формирования на военные объекты воинской части.

По замыслу тренировки группа НВФ проводила разведку с целью захвата военного объекта.

Первая группа условного противника провела отвлекающий манёвр и открыла стрельбу по контрольно-пропускному пункту, в то же время вторая группа предприняла попытку проникновения на территорию воинской части после подрыва ограждения имитационными шашками типа ШИРАС.

Личный состав дежурного подразделения по сигналу экипировался и выдвинулся в район КПП, где занял оборону и приступил к отражению атаки. В это время дежурная смена оповестила подразделение антитеррора. Прибывшая тактическая группа при поддержке бронетранспортёров БТР-82А окружила и уничтожила условного противника.

Кроме того, в ходе тренировки были отработаны вопросы обезвреживания взрывного устройства с использованием миноискателей ИМП-2 и РВМ, а также комплекта разминирования КР-О.

Всего в тренировке по отражению нападения НВФ принимали участие около 100 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, было задействовано порядка 5 ед. БТР-82А.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа