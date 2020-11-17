Штурмовики на Северном Кавказе уничтожили заглубленный командный пункт условного противника

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Экипажи штурмовиков Су-25СМ Южного военного округа уничтожили заглубленный командный пункт условного противника при выполнении полетных заданий на авиационном полигоне Арзгирский на Северном Кавказе.

К полетам было привлечено около 200 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано 5 самолетов.

Военнослужащие ЮВО совершенствовали навыки пилотирования в горной местности при сложных метеорологических условиях на разных высотах.

В составе боевого звена экипажи самолетов СУ-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.

В текущем году экипажи штурмовиков Су-25СМ приняли участие в более чем 20 различных учениях, выполнили около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых были выполнены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО, баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы.

Учения проводились на территории республик Северного Кавказа и Ставропольского края.

В общей сложности с начала текущего года каждый летчик авиационного полка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 120 часов.

Около 40 часов налета были выполнены в сложных метеорологических условиях, горах, а также ночное время.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа