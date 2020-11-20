Военнослужащие России и Пакистана на завершающем этапе учения «Дружба-2020» уничтожили базу противника

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В Исламской Республике Пакистан на базе военного полигона Национального контртеррористического центра «Пабби» прошел завершающий этап российско-пакистанского учения «Дружба-2020», в ходе которого военнослужащие двух стран выполнили штурм и уничтожение базы условного незаконного вооруженного формирования.

Действия штурмовых групп оценивали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан Данила Ганич, генеральный инспектор по подготовке и оценке кадров командования сухопутных войск Пакистана генерал-лейтенант Шер Афгун, а также представители штаба руководства учения.

В тактическом эпизоде приняли участие более 150 военнослужащих спецподразделений вооруженных сил Пакистана и спецназа Южного военного округа (ЮВО).

По замыслу учения тактические группы подразделений высадились беcпарашютным способом из вертолетов Ми-17 военной авиации Пакистана в районе условных боевых действий. После проведения разведки местности личный состав приступил к огневому поражению условного противника из стрелкового вооружения, состоящего на вооружении Пакистана, в том числе 5,56-мм винтовок М4, снайперских винтовок Remington 700, пистолетов Glock.

Для эффективного проведения учения военными Пакистана были задействованы бронетранспортёры М113, вертолеты «Кобра» и Ми-17.

«Российские военнослужащие на учении получили полезный опыт по проведению штурма и зачистке зданий от условного противника», – сказал заместитель руководителя учения полковник Александр Лепёшкин.

«Как показывает опыт, терроризм не имеет ни национальности, ни религиозной или государственной принадлежности, ни границ. Могут возникнуть такие ситуации, когда придется выполнять задачи по уничтожению террористических групп совместно. Если все-таки такая ситуация сложится при борьбе с международным терроризмом, однозначно, мы сэкономим очень много времени на подготовку совместной операции», –сообщил А.Лепёшкин.

Учение направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводилось в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2020» проводилось в центре подготовки сил специальных операций вооруженных сил Пакистана в н.п. Тарбела, а также в Национальном антитеррористическом центре «Пабби».

В учении принимали участие более 70 военнослужащих роты спецназа ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае.

Военнослужащие двух стран отрабатывали взаимодействие при ведении разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Учение «Дружба-2020» проходит с 5 по 21 ноября текущего года.