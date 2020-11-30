На Юге России более 40 тыс. военных и гражданских специалистов приняли участие в Географическом диктанте

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Около 40 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Южного военного округа проверили свои знания географии на 218 региональных площадках международной просветительской акции «Географический диктант-2020».

Базовыми площадками в ЮВО для написания диктанта стали штабы ЮВО в Ростове-на-Дону и Черноморского флота в Севастополе, которые находились на прямой видеоконференцсвязи с Главной площадкой Министерства обороны Российской Федерации.

В акции в войсках ЮВО приняло участие более 14,5 тыс. военнослужащих по призыву, 16,5 тыс. военнослужащих по контракту, около 5 тыс. офицеров, 2 тыс. гражданских специалистов и более 500 юнармейцев.

Для проведения диктанта в штаб ЮВО были приглашены доцент кафедры физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле ЮФУ Дмитрий Гарькуша и специалист по учебно-методической работе аспирант ЮФУ Дарья Солодко.

Международная просветительская акция РГО «Географический диктант» проводилась очно – на специально организованных площадках, а также онлайн.

Задания диктанта разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования в Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа